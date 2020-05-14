Харуки Мураками станет диджеем на радио

Японский писатель Харуки Мураками побудет радио-диджеем. Таким образом он хочет поддержать своих сограждан в период пандемии коронавируса.
Шоу Мураками будет называться Stay Home Special,
Я надеюсь, сила музыки сможет немного помочь вам избавиться от грусти, связанной с пандемией коронавируса, — сказал автор.
Эфир состоится вечером 22 мая на канале Tokyo FM 80.0 и на 38 радиостанциях по всей Японии.
Как писал NEWS.ru, американский писатель Стивен Кинг пояснил, почему многие люди во время карантина часто выбирают для чтения страшные истории.
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