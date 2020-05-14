Харуки Мураками станет диджеем на радио

https://static.news.ru/photo/d09c91d2-95bb-11ea-80d0-fa163e074e61_660.jpg Харуки Мураками Фото: AP/ТАСС

Японский писатель Харуки Мураками побудет радио-диджеем. Таким образом он хочет поддержать своих сограждан в период пандемии коронавируса.

Шоу Мураками будет называться Stay Home Special, сообщает The Guardian. Во время эфира он поставит свои любимые песни и будет отвечать на вопросы слушателей.

Я надеюсь, сила музыки сможет немного помочь вам избавиться от грусти, связанной с пандемией коронавируса, — сказал автор.

Эфир состоится вечером 22 мая на канале Tokyo FM 80.0 и на 38 радиостанциях по всей Японии.

Как писал NEWS.ru, американский писатель Стивен Кинг пояснил, почему многие люди во время карантина часто выбирают для чтения страшные истории.