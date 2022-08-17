Гузеева вместо Нагиева: почему убрали ведущего «Голос 60+», что будет с шоу Зрители оказались шокированы новостью об уходе Дмитрия Нагиева и его замене на Ларису Гузееву

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Дмитрий Нагиев

Первый канал объявил о замене ведущего музыкального телепроекта «Голос 60+». В пятом сезоне вместо Дмитрия Нагиева на сцене появится актриса, ведущая «Давай поженимся» Лариса Гузеева. Телеканалы нечасто и неохотно прибегают к смене лиц популярных программ: реакция зрителей, привыкших к постоянным ведущим, непредсказуема. Как объяснили замену Нагиева на Гузееву на Первом канале, каких еще звезд убирали из рейтинговых шоу и что из этого выходило — в материале NEWS.ru.

Как отреагировали зрители на Ларису Гузееву в шоу «Голос 60+»

По словам главного продюсера музыкального и развлекательного вещания Первого канала Юрия Аксюты, решение о том, что Дмитрий Нагиев возьмет «творческую паузу» после 10 лет работы в проекте, было принято «несколько сезонов назад». Но известно об этом стало лишь сейчас. Пока неясно, останется ли Нагиев в основном «Голосе» и проекте «Голос. Дети» или уступит место другому ведущему, но и новость о его уходе из «Голоса 60+» наделала много шума.

Лариса Гузеева призналась, что предложение стать ведущей «Голоса 60+» стало для нее неожиданным.

Конечно, страшно. Проекту «Голос» десять лет, и все привыкли к Диме Нагиеву. <...> Поэтому я, конечно, готова к камням в свой адрес, готова к критике и понимаю, что она будет. Это неизбежно, — сказала Лариса Гузеева.

Фото: Наталья Селиверстова/РИА Новости Актриса Лариса Гузеева выступает на юбилейном творческом вечере. Архивное фото

Зрители, отреагировавшие на уход Дмитрия Нагиева на официальной странице «Голоса» во «ВКонтакте», восприняли известие о замене ведущего неоднозначно. Часть поклонников музыкального проекта предположили, что Гузеева сумеет вдохнуть в шоу новую жизнь.

Может приболел человек, слишком много работал, пусть отдохнет, поправит здоровье. Он же не робот, — предположила причину ухода Нагиева Анжела Манукян.

Другие зрители раскритиковали персону Гузеевой. Они считают, что у ведущей «Давай поженимся» нет того такта, юмора и харизмы, что есть у Нагиева.

Очумели? Ну ладно не Нагиев! Сваху-то на кой **** (зачем. — NEWS.ru). Я в шоке! Смотреть даже пробовать не буду! — категорично заявила Светлана Гладких.

Между тем замена ведущего не единственное нововведение пятого сезона проекта «Голос 60+». В креслах наставников дебютируют певец Александр Малинин и композитор Игорь Корнелюк. Они присоединятся к музыкантам Елене Ваенге и Валерию Сюткину, у которых уже есть опыт работы в этом проекте.

Дибров, Малахов, Галкин: к чему приводят замены ведущих популярных телешоу

Примеры, когда руководство каналов решается на замену ведущих популярных шоу, которые много лет собирают хорошие рейтинги, можно пересчитать по пальцам. Как правило, это вынужденная мера, связанная с кардинальными кадровыми перестановками и увольнением лиц каналов.

Одна из самых громких историй со сменой сразу нескольких ведущих на центральных телеканалах страны случилась пять лет назад, когда Андрей Малахов со скандалом покинул Первый канал после 25 лет работы. В программе «Сегодня вечером» вместо него появились Максим Галкин и Юлия Меньшова, в «Пусть говорят» — экс-ведущий новостей Дмитрий Борисов.

Сам Малахов, ушедший к конкурентам на «Россию 1», получил шоу «Прямой эфир» из рук Бориса Корчевникова. К тому моменту в жизни Корчевникова также наметились серьезные перемены: он готовился возглавить православный канал «Спас», где работает по сей день. Тем не менее «Россия 1» не оставила его без работы — у Корчевникова появилась программа-интервью «Судьба человека».

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press Андрей Малахов

Еще один пример многоходовых перестановок связан с именами Дмитрия Диброва и Максима Галкина. В 1999 году Дибров стал вести шоу «О, счастливчик!». Эта лицензионная программа выходила на НТВ, но в 2001-м переехала на ОРТ (теперь Первый канал. — NEWS.ru), получив новое название «Кто хочет стать миллионером?» и нового ведущего юмориста Максима Галкина, тогда только начинавшего пробовать себя на этом поприще. В том же году Дибров покинул НТВ и пришел на Первый канал. После трех лет работы он принял предложение о работе на ВГТРК, развивал собственные музыкальные и интернет-проекты, однако в 2008-м вернулся на Первый и снова занял опустевшее кресло ведущего «Миллионера»: к тому моменту Галкин со скандалом уже перешел на канал «Россия».

Спустя семь лет Галкин вновь стал работать под началом Константина Эрнста. Наряду с Иваном Ургантом и Дмитрием Нагиевым он считался одним из самых популярных ведущих Первого канала в последние годы. Так было до последнего времени. После начала военной операции России на территории Украины, которую Максим Галкин не поддержал, решив покинуть страну, он потерял проект «Сегодня вечером», новым ведущим которого назначили артиста Николая Цискаридзе. Что будет с другим проектом Галкина — детским шоу «Лучше всех!» — пока неизвестно.

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru Максим Галкин

Судьба «Вечернего Урганта» также остается туманной. Сейчас ведущий шоу Иван Ургант выступает лишь на частных мероприятиях, но мертвый летний сезон на ТВ подходит к концу, и ведущие после отпусков одним за другим начинают возвращаться в эфир. По мнению недавно созданной в Госдуме Группы по расследованию антироссийской деятельности (ГРАД) в сфере культуры, Урганта следует уволить с Первого канала из-за его позиции относительно СВО. Юморист в ответ высмеял эту инициативу депутатов. Однако на данный момент о возобновлении Иваном Ургантом работы Первый канал не сообщал.