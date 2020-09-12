Екатерина Андреева покорила фанатов юбкой с лампасами и жакетом с перьями

https://static.news.ru/photo/6fd1dfce-f55b-11ea-8c10-fa163e074e61_660.jpg Екатерина Андреева Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Екатерина Андреева опубликовала фото с похода в театр, куда выбрала наряд с сочетанием множества разных стилей. В свои 58 лет телеведущая тщательно следит за собой и выбирает молодёжный стиль в одежде.

Для посещения театра Андреева выбрала наряд в тёмных тонах. Она облачилась в легинсы, юбку-плиссе с белыми лампасами и жакет с манжетами из длинных белых перьев.

Весь мир театр, в нём женщины, мужчины — все актёры. А если нет театра — то и мира нет. И женщин, и мужчин тое. Такое вот перефразирование Уильяма, нашего, Шекспира, — подписала пост телеведущая.

Поклонники пришли в настоящий восторг от того, как одета Андреева и от её неувядаемой красоты. Некоторые даже признались, что вдохновляются её стилем и пытаются повторить образы телеведущей.

«Вы просто пример для подражания», «Классный образ», «Какое сочетание стилей! Как всегда красотка», написали поклонники в комментариях.

Ранее NEWS.ru сообщал, что ведущая Первого канала 58-летняя Екатерина Андреева вместе с супругом, бизнесменом Душаном Перовичем отдыхала в турецком Бодруме. В Instagram телезвезда опубликовала фото в молодёжном стиле: в коротких джинсовых шортах поверх купальника, рубашке и со шляпой в руках.