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Шоу-бизнес

Муж Екатерины Андреевой сфотографировал её в мини-шортах

15:47, 03 сентября 2020 1 143
Екатерина Андреева Екатерина Андреева Фото: ekaterinaandreeva_official/instagram.com

Ведущая Первого канала 58-летняя Екатерина Андреева вместе с супругом, бизнесменом Душаном Перовичем отдыхает в турецком Бодруме. В Instagram телезвезда опубликовала фото в молодёжном стиле: в коротких джинсовых шортах поверх купальника, рубашке и со шляпой в руках. Поклонников в очередной раз восхитила её стройная фигура и неувядающая красота.

Если встретила своего мужчину и нутром поняла — он, не раздумывай — целься ему прямо в сердце всеми стрелами Амура. И тогда на горизонте появится корабль, готовый в любой момент поднять алые паруса, — подписала фото Андреева.

Она уточнила, что настоящие мужчины ценятся сейчас даже не на вес золота, а на вес «сапфиров, рубинов и изумрудов». В конце поста она призналась, что все эти мысли ей навеял купальник с принтом готовящейся выстрелить женщины и «кораблик», проходящий в это время в море.

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Известно, что Андреева уже около 20 лет живёт в счастливом браке с бизнесменом.

Как писал NEWS.ru, ранее Андреева побывала в Крыму и опубликовала фото в спортивной одежде, чем привела в восторг своих многочисленных поклонников. Андреева вспомнила фразу, которую приписывают императору Александру III. Он утверждал, что главными союзниками Российской империи являются армия и флот. Она же сообщила, что у современного человека тоже есть два союзника — спорт и умеренность в еде. Она подчеркнула, что следует этому принципу и в отпуске, и дома. Андреева призвала своих подписчиков ежедневно уделять время физической активности и двигать тем, «что ещё может двигаться».

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