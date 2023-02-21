Досталось всем, и даже канцлеру Шольцу: как прошел карнавал в Германии

Фото: Federico Gambarini/dpa

Прошлись и по министру экономики и энергетики ФРГ Роберту Хабеку. Карнавал в Дюссельдорфе

Безудержное веселье, праздное дуракаваляние, политическая сатира — на улицы Германии вернулся карнавал. Он не проводился целых два года из-за пандемии.

По традиции главные шествия прошли в «карнавальных столицах» — Кельне и Дюссельдорфе. Там на улицы вышли полтора миллиона и миллион гуляк. Апогеем праздника стал масленичный, или «розовый, понедельник» (Rosenmontag), а начиная с «пепельной среды», 22 февраля, у европейских католиков начинается пост. Между тем кельнскому карнавалу в этом году исполнилось 200 лет.

Как подсчитали в комитете Кельнского карнавального фестиваля, в одном только городе на Рейне за один день было рассыпано 300 тонн конфет (что равно весу трех синих китов!). Магазины одежды распродали 1,6 млн карнавальных костюмов, в отелях было забронировано 385 тысяч ночевок, создано 6500 временных рабочих мест. А за весь сезон (он начинается 11 ноября каждого года) вливания в немецкую экономику составили до €2,75 млрд.

Самыми популярными в этом году стали костюмы принцесс, пиратов, рыцарей и сказочных животных. Некоторые компании даже разрешали своим сотрудникам прийти в таком виде на работу. Но есть и наряды под запретом — нельзя переодеваться в террористов и нацистов. Также запрещено надевать униформу полиции или экстренных служб. А тем же пиратам и рыцарям не дозволяется носить муляжи оружия, которые выглядели бы «слишком реально», не говоря уже о настоящем. За нарушения можно получить штраф до 10 тысяч евро или даже три года тюрьмы.

По традиции объектами карнавальной сатиры становятся все мировые лидеры. Для немцем нет никаких табу. Самые яркие кадры — в подборке NEWS.ru.