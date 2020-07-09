Дорн и Поперечный озвучили животных на сайте знакомств с собаками из приюта

https://static.news.ru/photo/8b3fa486-c1ed-11ea-bffd-fa163e074e61_660.jpg Иван Дорн Фото: dorn_ivan/instagram.com

Украинский музыкант Иван Дорн и российский блогер Данила Поперечный озвучили животных для сайта московского приюта «Супер Собака». Организация помогает людям найти питомца.

В проекте приняли участие и другие знаменитости, среди которых Манижа, Муся Тотибадзе, Евгения Борзых, блогеры Сергей Мезенцев, Дима Сыендук, актриса Варвара Шмыкова и ведущая Ольга Шелест, сообщает «Афиша Daily».

Приют, открытый в 2010 году, находится в Москве. В нём содержится более 600 собак. На сайте можно посмотреть все анкеты и выбрать себе питомца.

Как писал NEWS.ru, британский актёр Юэн Макгрегор принял участие в кукольном мультфильме «Пиноккио» мексиканского режиссёра Гильермо дель Торо. Он озвучил героя Сверчка Джимини.