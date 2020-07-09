Дорн и Поперечный озвучили животных на сайте знакомств с собаками из приюта

Украинский музыкант Иван Дорн и российский блогер Данила Поперечный озвучили животных для сайта московского приюта «Супер Собака». Организация помогает людям найти питомца.
В проекте приняли участие и другие знаменитости, среди которых Манижа, Муся Тотибадзе, Евгения Борзых, блогеры Сергей Мезенцев, Дима Сыендук, актриса Варвара Шмыкова и ведущая Ольга Шелест,
Приют, открытый в 2010 году, находится в Москве. В нём содержится более 600 собак. На сайте можно посмотреть все анкеты и выбрать себе питомца.
Как писал NEWS.ru, британский актёр Юэн Макгрегор принял участие в кукольном мультфильме «Пиноккио» мексиканского режиссёра Гильермо дель Торо. Он озвучил героя Сверчка Джимини.
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