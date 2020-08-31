Директор «Ленкома» рассказал о состоянии Дмитрия Певцова

https://static.news.ru/photo/5a331174-ebab-11ea-ac20-fa163e074e61_660.jpg Марк Варшавер Фото: lenkom.ru

Директор «Ленкома» Марк Варшавер рассказал, что состояние народного артиста РФ Дмитрия Певцова, находящегося на лечении в Коммунарке, удовлетворительное.

Дмитрий Певцов находится в Коммунарке, куда госпитализирован с диагнозом «воспаление лёгких», — отметил Варшавер в интервью РИА Новости.

По его словам, артист продолжает своё лечение.

Певцову прописан постельный режим, и на сцену в ближайшее время он выйти не сможет. При этом открываться театральный сезон в «Ленкоме» должен был спектаклем именно с его участием. На 2 сентября намечен показ «Капкана» — последней постановки Марки Захарова. Певцов исполняет в ней роль Иосифа Сталина. Администрация театра может заменить «Капкан» на другой спектакль.

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