Cirque du Soleil уволит 90% сотрудников

https://static.news.ru/photo/3bfa2c14-baab-11ea-ba65-fa163e074e61_660.jpg Фото: Steffi Adam via imago-images.de/Global Look Press

Канадский цирк Cirque du Soleil планирует уволить 3480 человек, это почти 90% штата. Команда оказалась на грани банкротства.

Из-за запретов на массовые мероприятия, введённых в связи с пандемией коронавируса, артисты лишись возможности выступать перед публикой и представлять своё шоу по всему миру, сообщается на сайте компании. Предприниматели подготовили план реструктуризации, по которому в перезапуск деятельности Cirque du Soleil вложат $300 млн.

В течение 36 лет Cirque du Soleil был успешной и прибыльной компанией. Но при нулевом доходе с момента вынужденного прекращения наших выступлений из‑за COVID-19, руководство должно было действовать решительно, чтобы защитить будущее компании, — заявил директор Дэниел Ламарр.

Отмечается, что большинство из уволенных работников будут нанимать обратно по мере возобновления шоу.

В апреле Cirque du Soleil показали бесплатное шоу в режиме онлайн. Представление под названием ZED раньше демонстрировалось вживую только в Токио, писал NEWS.ru.