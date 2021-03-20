Ценители аудиокниг назвали своего любимого русского поэта

https://static.news.ru/photo/3dc94c9e-8a0a-11eb-bf28-96000091f725_660.jpg Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Самым любимым русским поэтом среди пользователей Storytel является Александр Пушкин. В целом РФ занимает первое место в мире по прослушиванию лирики в формате аудиокниг. Об этом в разговоре с журналистами сообщили представители сервиса, совершившие подсчёт специально к празднованию Всемирного дня поэзии.

В Storytel отметили, что россияне чаще других слушают стихи. Периодом, когда лирика оказалась наиболее востребованной, стал карантин прошлого года на фоне коронавирусной пандемии. Первое место по популярности (как в мире, так и в РФ) занимает Пушкин. За ним следует поэт и дипломат Александр Грибоедов. Бронза досталась Сергею Есенину. Четвёртым в списке стал Михаил Лермонтов, пятёрку лучших замыкает Вера Полозкова.

Кроме того, в топ-10 вошли Борис Пастернак, Анна Ахматова, Марина Цветаева, Корней Чуковский, а также Владимир Маяковский.

Подчёркивается, что из зарубежных поэтов слушатели выбирают по большей степени классических авторов. Топ-5 выглядит следующим образом: Данте Алигьери, Гомер, Уильям Шекспир, Джон Мильтон, Омар Хайям.

Самыми любимыми книгами у пользователей сервиса оказались «Божественная комедия», «Евгений Онегин» и «Горе от ума».

Россия является государством, где больше других граждане слушают стихи. На втором месте среди 20 стран присутствия Storytel, где поэзию слушают больше всего, — Швеция. Третье место занимает Дания, четвёртое — Нидерланды, а пятое — Индия, пишет РИА Новости.

Как ранее передавал NEWS.ru, самым популярным поэтом у россиян стал Сергей Есенин. Его назвали больше половины участников опроса от книжного сервиса MyBook. Также в топ-3 вошли «солнце русской поэзии» Александр Пушкин и Анна Ахматова.