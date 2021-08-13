Бритни станцевала для фанатов в честь освобождения от опеки отца

Певица Бритни Спирс в своём Instagram станцевала для фанатов в честь освобождения от опеки отца. В кадре певица двигается под музыку в чёрном топе и коротких шортах.

Ближе к концу ролика Бритни появляется перед камерой в красном топе. Видео певица сопроводила следующей подписью.

Вы видите последний танец в красном топе. Я очень переживаю, когда танцую, но думаю, что отпустить — это свобода! Не совсем понимаю, почему я так осторожна... может быть, это моя сломанная левая нога говорит со мной, — поделилась певица.

Напомним, что ещё в прошлом году поклонники заметили: если Бритни надевает одежду кровавого цвета, значит она пытается подать какой-то знак. Возможно, о том, что её жизни есть угроза. В связи с этим фанаты создали движение #freeBritney («Свободу Бритни») и распространили сообщения о том, что артистка находится в заложниках собственной семьи.

Ранее стало известно, что отец Бритни Джейми Спирс считает, что пришла пора прекратить воевать с собственной дочерью за опеку над ней. Поэтому он объявил, что готов отказаться от взятых на себя обязательств и передать опекунство другому лицу.