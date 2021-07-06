Анонс сериала «Рынок шкур» исчез из блога Сарика Андреасяна

Из блога режиссёра Сарика Андреасяна пропал пост, посвящённый анонсу нового сериала про эскорт под названием «Рынок шкур».

Автора снимка не устроило использование кадра без разрешения. Режиссёр, очевидно, был неправ, поэтому оспаривать решение администрации не стал.

Смешно, конечно! Фотографии распирачены по всей сети, но стоит публичному человеку выставить, так сразу его хотят обобрать. Причём я был готов заплатить за фото, но фотограф настолько по-хамски написал мне в личку, что я не стал продолжать диалог, — рассказал Андреасян.

Анонс «Рынка шкур» был опубликован в Instagram 5 июля. Пользователи соцсетей отрицательно отнеслись к идее сериала. Они написали, что это никак не поможет осветить проблемы «секс-работниц». Скептически отнеслись пользователи Twitter и к названию.

Ранее сообщалось, что актёр и шоумен Михаил Галустян выиграл суд за права на фильм «Непрощённый» у Андреасяна. Причиной для начала тяжбы стали вложения резидента Comedy Club в картину «Кома», которая провалилась в прокате. Кинокомпания Галустяна «Фреш-фильм» выделила на съёмки «Комы» 15 млн рублей. Снимала фантастический фильм студия Андреасяна «Энджой мувиз». Зрителю картина не понравилась, что сказалось на кассовых сборах.