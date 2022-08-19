Актер Пашутин ответил шуткой на слова главы «Ленкома» о зарплатах в театре Актер Пашутин ответил анекдотом на слова главы «Ленкома» о зарплатах в театре

Фото: Павел Кашаев/Global Look Press

Александр Пашутин

Актер театра и кино Александр Пашутин прокомментировал изданию «Слово и Дело» слова директора «Ленкома» Марка Варшавера, который заявил, что за один выход на сцену народный артист России получает 18 тысяч рублей, а также оклад. По словам Пашутина, на зарплату актера влияет количество спектаклей в месяц, к тому же многие «подрабатывают» на съемках в кино и мероприятиях.

Есть замечательный анекдот: от актеров театра жены не уходят — не в чем. Скажу честно — все зависит от директора театра. Если он любит своих актеров, он будет платить им нормальные деньги, — отметил Пашутин.

Он также рассказал, что благодаря занятости в кино ему удалось купить трехкомнатную квартиру, но такой вариант доступен далеко не всем актерам. Он предложил ввести в театрах такой оклад, который не зависел бы от занятости актера.

Ранее актер Алексей из Санкт-Петербурга рассказал о способах попасть на экран для непрофессионала, самым простым из которых является съемка в массовке. Сейчас объявления о наборе регулярно публикуются в соцсетях, однако гонорар совсем небольшой. За один съемочный день, который может длиться с 8 утра до полуночи, в среднем платят от 800 до 1500 рублей.

Также в Сети можно найти предложения для людей, похожих на известных актеров: их дублерам платят 2000 рублей за съемочный день. Больше всего получится заработать на съемках в разговорных эпизодах. Гонорар составит около 5000 рублей за половину съемочного дня, но для этого нужно уметь вести себя перед камерой и четко произносить заученный текст.