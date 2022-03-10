В отношении вдовы рэпера Энди Картрайта возбудили новое уголовное дело

Ещё одно уголовное дело возбуждено в отношении вдовы рэпера Энди Картрайта Марины Кохал, обвиняемой в убийстве своего мужа летом 2020 года. Женщину подозревают в надругательстве над телом умершего, сообщает ТАСС со ссылкой на адвоката Кохал Юрия Авдеева. При этом точная причина смерти музыканта неизвестна до сих пор.

Возбуждено уголовное дело по статье 244 УК РФ, а именно «Надругательство над телами умерших». Сейчас нам сообщили о возобновлении следствия, вероятно, дело будет объединено с прежним делом об убийстве, — рассказал адвокат.

Расчленённое тело Картрайта летом 2020 года обнаружили в его петербургской квартире. Следователи считают, что именно Марина Кохал убила своего супруга, а после расчленила тело, чтобы скрыть преступление. Сама же она не отрицала, что расчленила мужа, но утверждала, что сделала это, чтобы скрыть его смерть от передозировки наркотиков.

Обвиняемая находилась в СИЗО, однако в конце октября прошлого года суд изменил ей меру пресечения на домашний арест. Потерпевшая сторона подала апелляцию на данное постановление, однако она была отклонена. 27 января домашний арест Кохал продлили до конца апреля.

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