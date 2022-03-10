ФСБ задержала подростков, распространявших ложные сообщения о минировании

В ходе спецоперации в России и Белоруссии были задержаны восемь участников интернет-сообщества в возрасте от 13 лет до 21 года, распространявших в Сети ложные сообщения с угрозами взрывов, сообщили ТАСС в Центре общественных связей ФСБ. Подросткам грозит наказание до пяти лет лишения свободы.

Федеральной службой безопасности совместно с Министерством внутренних дел и Следственным комитетом России во взаимодействии с KГБ Белоруссии на территории России и Белоруссии задержаны восемь участников интернет-сообщества в возрасте от 13 лет до 21 года, причастных к массовому распространению с декабря 2021 года анонимных электронных писем с ложными угрозами минирования детских садов, школ, торговых центров, объектов органов власти, — сообщили в ФСБ.

Как пояснила изданию официальный представитель МВД России Ирина Волк, злоумышленники за денежное вознаграждение через Telegram-канал принимали заказы на отправку ложных сообщений о минировании, там же публиковали и отчёты о своих действиях. В результате участники группы сделали более 80 ложных сообщений о терактах, нанеся существенный материальный ущерб, связанный с привлечением оперативных служб и временной остановкой работы объектов.

В отношении задержанных возбуждены уголовные дела по ч. 2 ст. 207 УК РФ «Заведомо ложное сообщение об акте терроризма». Им грозит наказание до пяти лет лишения свободы.

В феврале полиция и УФСБ по Ивановской области установили личности подростков, систематически сообщавших об угрозах взрыва в школах региона. По данным правоохранителей, с января по февраль 2022 года на электронную почту администрации города Иваново несколько раз направляли анонимные сообщения о террористической угрозе в нескольких школах. В ходе розыска были установлены личности двух причастных к этому молодых людей — ими оказались 13-летние местные школьники.