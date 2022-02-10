Убившего жену из ревности жителя Иркутской области нашли через 12 лет

37-летнего жителя Бирюсинска Иркутской области Игоря Скороходов задержали за убийство сожительницы Ларисы (имена и фамилия героев изменены) из ревности в 2010 году, сообщает «КП-Иркутск». Мужчину обвинили по статье «Убийство», и он признался в преступлении. На допросе Скороходов рассказал, что Лариса общалась с бывшим парнем, а во время интимной близости произнесла его имя, и тогда он набросился на женщину.

От приступа ревности я вскочил, схватил пояс от её халата и задушил Ларису, — вспомнил Скороходов.

После двух дней запоя он решил избавиться от тела.

Решил инсценировать убийство и изнасилование Ларисы. Даже не стал прятать тело в мешок. Прямо в халате он взял его на руки, вышел на улицу и понёс в парк. С трупом он умудрился пройти около 1,5 километров по центральным улицам Черемхово. Мимо него проходили десятки людей, и никто даже не догадался, что женщина мертва, — рассказала старший следователь-криминалист СУ СК России по Иркутской области Анна Анищенко.

Обвиняемый объяснил, что объяснил бы безжизненное тело опьянением. На следующий день он подал заявление о пропаже Ларисы, а через неделю уехал в Тайшетский район.

Сотрудники СК вернулись к делу в 2021 году и обнаружили подозрительные детали: чистые ноги женщины и отсутствие обуви, показания свидетеля, расходившиеся с версией Игоря, и исчезновение самого Скороходова.

Его обнаружили в Бирюсинске по данным из заявления о побоях.

Ранее в убийстве из ревности мисс Кузбасс — 2010 Ксении Сапожниковой признался её муж Александр Попов. Поначалу он заявлял, что женщина улетела в Дубай и перестала выходить на связь. Позже мужчина стал утверждать, что они общаются, но сотрудники правоохранительных органов не поверили.