Маме было все равно: девочку-инвалида группой изнасиловали в «Бургер Кинге»

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Троих посетителей ресторана «Бургер Кинг» в столичном районе Новогиреево нашли и задержали. Их подозревают в изнасиловании девушки с инвалидностью. NEWS.ru раскрывает подробности этого инцидента.

Подозрительное трио

В социальных сетях распространяется видео с потасовкой, которая завязалась на территории ресторана «Бургер Кинг» в московском районе Новогиреево. Вечером 25 апреля там собралась компания подозрительных мужчин, которые то и дело отлучались в туалет вместе с 18-летней девушкой.

При этом девушка находилась все это время в заведении с мамой в одной компании с мужчиной. Они если фастфуд и пили пиво. Поведение женщины сейчас вызывает вопросы у правоохранительных органов.

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Забалтывали маму и насиловали дочь

В итоге на территории торгового центра «Шагал» полицией были задержаны 24-летний Вячеслав, 37-летний Эрдни и 38-летний Очир. Их обвинили в групповом изнасиловании 18-летней девушки с инвалидностью в туалете заведения.

Знакомство мужчин с жертвой состоялось за несколько минут до насилия. По предварительной версии, двое мужчин по очереди забалтывали родительницу, третий — уводил жертву в туалет заведения и насиловал.

В результате уборщик кафе заподозрил неладное и сообщил об этом матери, но та не отреагировала. В связи с этим работник обратился к коллегам, и вместе они отбили девушку у мужчин.

Пациентка психиатра

Как пишет Telegram-канал Mash, у пострадавшей диагностировано шизотипическое расстройство личности. Вероятно, она могла не понимать, что с ней происходит.

Некоторые СМИ написали, что насильники были мигрантами, но в Mash эту информацию опровергают. Известно, что трое фигурантов дела приехали в столицу из Калмыкии.

За групповое изнасилование по предварительному сговору российским законодательством предусмотрено наказание от четырех до десяти лет. Срок может быть больше в том случае, если у пострадавшей будут диагностированы травмы или венерические заболевания. К тому же на тяжесть наказания будет влиять тот факт, что у пострадавшей имеется ментальное расстройство, вследствие чего она была более уязвима перед злоумышленниками.

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