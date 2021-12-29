Опубликовано видео покупки ножа подозреваемым в убийстве семьи в Канске

В Сети появилось видео, на котором подозреваемый в расправе над своей семьёй Николай Куропаткин покупает нож. Оружие было приобретено 26 декабря, за сутки до убийства его 35-летней супруги, их 11-летнего сына и семилетней дочери.

В результате следственных и оперативно-разыскных мероприятий в одном из магазинов города Канска изъята видеозапись, на которой зафиксировано, как 26 декабря 2021 года мужчина приобрёл нож, впоследствии обнаруженный на месте происшествия, что может свидетельствовать о заранее спланированном им преступлении, — сообщается на сайте СУ СК по Красноярскому краю и Республике Хакасия.

Убийство произошло в городе Канске Красноярского края. Тела всех четырёх членов семьи обнаружила мать погибшей женщины. По версии следствия, мужчина убил членов семьи, а затем покончил жизнь самоубийством.

Ранее о Куропаткине NEWS.ru рассказал его знакомый, у которого подозреваемый в убийстве покупал «машинку для измельчения трав». По словам знакомого, Куропаткин выращивал табак и был его клиентом. Они созванивались. По общению Куропаткин был адекватным человеком и никаких отклонений и «психозностей» за ним не наблюдалось, рассказал собеседник.