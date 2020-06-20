Количество фальшивых пятитысячных купюр выросло в Москве

https://static.news.ru/photo/bdadfb66-b28e-11ea-9e8a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Поддельные денежные купюры номиналом 5 тыс. рублей с начала 2020 года выявлялись в Москве на 13% чаще, чем за аналогичный период прошлого года. С января по май выявлено 6,4 тыс. фальшивых банкнот, год назад их было найдено 5,5 тыс.

Об этом сообщает ТАСС. Агентство отмечает, что купюры номиналом 5 тыс. рублей в столице подделывают наиболее часто. Их доля среди фальшивых банкнот составляет почти две трети.

Всего с начала года в столице изъяли 8,6 тыс. фальшивок как в рублях, так и в валюте. Фальшивомонетчики из иностранных валют чаще всего пускают в оборот подделки номиналом $100 и €50.

Ранее NEWS.ru сообщал, что нижегородские силовики пресекли деятельность группировки, которая занималась изготовлением высококачественных фальшивых денег. За всё время своей деятельности они запустили в оборот около миллиарда поддельных рублей. Фальшивомонетчики действовали через Даркнет. Они делали купюры в Нижнем Новгороде и доставляли по всей России.