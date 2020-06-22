Гособвинитель запросил для Серебренникова реальный срок

https://static.news.ru/photo/fa01d03e-b46d-11ea-9d02-fa163e074e61_660.jpg Кирилл Серебренников Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Прокуратура запросила в суде наказание для режиссера Кирилла Серебренникова и других обвиняемых по делу «Седьмой студии», передаёт корреспондент NEWS.ru из зала суда.

Несмотря на непризнание вины, вина подсудимых полностью доказана. <...> прошу назначить Серебренникову — шесть лет в колонии общего режима, Малобродскому — пять лет колонии общего режима,

Апфельбаум и Итина — четыре года лишения свободы в колонии общего режима. Применить меру пресечения в виде заключения под стражу. Гражданский иск удовлетворить в полном размере — 129 млн рублей— сказал представитель прокуратуры.

1 июня были оглашены результаты третьей оценочной экспертизы проекта «Платформа», согласно которой хищения имели место. Адвокаты подсудимых заявляли, что экспертизу проводили заинтересованные лица, поэтому ее результаты нельзя считать объективными. Первая экспертиза также выявила хищения. Летом 2019 года была проведена вторая экспертиза, на которой настаивала защита: она установила, что Серебренников потратил на проектменьше, чем тот стоит на самом деле: рыночная стоимость равна 260 млн рублей, в то время как режиссёр израсходовал 216 млн рублей. В сентябре 2019 года Мещанский суд постановил вернуть дело в прокуратуру для устранения недочётов в обвинительном заключении. Следствие обвиняло режиссёра Кирилла Серебренникова в том, что именно при реализации этого проекта были похищены бюджетные деньги. Однако в середине октября по представлению прокуратуры Мосгорсуд отменил постановление Мещанского суда и отправил дело на новое рассмотрение.

Дело по статье о мошенничестве (статья 159 УК РФ) было возбуждено против Серебренникова в августе 2017 года. С того же времени он находился под домашним арестом. По версии следствия, были похищены 133 млн рублей, выделенные из госбюджета на реализацию театрального проекта «Платформа» в 2011–2014 годах. Одна из обвиняемых — экс-бухгалтер «Седьмой студии» Нина Масляева — призналась в хищениях и дала показания против остальных фигурантов, после чего её дело было выделено в отдельное производство. Остальные обвиняемые свою вину не признали.

Ранее NEWS.ru писал о том, что театральное сообщество призвало министра Любимову защитить Серебренникова.