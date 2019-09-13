Старт на Международную космическую станцию первого американского корабля без экипажа Starliner перенесён на три недели, теперь планируется, что он отправится к МКС 28 октября.
Это уже не первая отсрочка отправки, изначально космическое судно компании Boeing должно было покинуть Землю 17 августа, передаёт РИА
Как писал News.ru ранее, российские разработчики приступят к сборке нового робота «Теледроид» для работы в открытом космосе в 2020 году. К концу этого года конструкторы закончат разработку документации, только после этого начнётся изготовление первых образцов этих роботов.