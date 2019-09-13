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Российские разработчики приступят к сборке нового робота «Теледроид» для работы в открытом космосе в 2020 году. К концу этого года конструкторы закончат разработку документации, только после этого начнётся изготовление первых образцов этих роботов.

Финальный образец «Теледроида» должен быть собран к концу 2022 года. Его предварительный облик уже определён, окончательный появится к декабрю, сообщает ТАСС со ссылкой на исполнительного директора НПО «Андроидная техника» Евгения...