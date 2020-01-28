Два неактивных американских спутника — научный IRAS и военный GGSE-4 — опасно сблизятся 30 января и могут столкнуться в небе над городом Питтсбургом,
IRAS вывели на орбиту в 1983 году как космическую обсерваторию. Аппарат GGSE-4 попал в космос в 1967-м — это экспериментальный военный спутник.
По расчётам LeoLabs, аппараты пройдут на расстоянии 15–30 метров друг от друга и столкнутся с вероятностью 1%.
Как писал NEWS.ru, в январе сломался американский телекоммуникационный спутник Spaceway-1. Аппарат начали уводить с геостационарной орбиты, чтобы минимизировать урон от возможного взрыва.
Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен