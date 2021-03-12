Военную инфраструктуру РФ используют для запуска иностранных спутников

https://static.news.ru/photo/9657399a-832d-11eb-97cc-96000091f725_660.jpg Фото: Roscosmos via globallookpress.com/Global Look Press

Для запуска с космодрома Байконур ракеты-носителя «Союз-2» с иностранными спутниками разрешено использовать российские космические системы и комплексы военного назначения. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

Разрешить Минобороны России использовать на договорной основе космические системы и комплексы военного назначения и привлекать личный состав воинских частей для обеспечения запуска с космодрома Байконур <...> космического аппарата дистанционного зондирования Земли CAS500-1 (Республика Корея) и попутной полезной нагрузки, — говорится в документе за подписью кабмина, опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации.

К «полезной нагрузке» в данном случае относятся космические аппараты дистанционного зондирования Земли, а также аппараты научного и технологического назначения. Ракета-носитель стартует с оборудованием, принадлежащим Южной Корее, Саудовской Аравии, Японии, ОАЭ, Германии, Таиланду, Великобритании и другим государствам.

Ракета должна быть запущена 20 марта. В общей сложности, на орбиту выйдет 37 спутников из 18 стран.

Ранее NEWS.ru рассказывал, что Россия и Китай будут сотрудничать в создании Международной научной лунной станции (МЛНС). Соответствующий меморандум подписали Роскосмос и Китайское национальное космическое агентство (КНКА).