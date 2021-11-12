В Роскосмосе разработали многоразовый корабль для суборбитального туризма

Суборбитальый корабль для полётов космических туристов и высотных прыжков с парашютом запатентовала ракетно-космическая корпорация «Энергия», входящая в структуру Роскосмоса. Данная информация содержится в патенте на изобретение, распространённом Федеральным институтом промышленной собственности и имеющимся в распоряжении ТАСС.

Группа изобретений относится к управлению и конструкции космических кораблей многократного применения с вертикальным взлетом и посадкой, которые могут быть использованы для космического туризма, высотных парашютных прыжков и другого, — написано в документе.

В ходе полёта участники смогут ощутить вакуум космоса, поскольку экипаж будет находиться «вне герметичной капсулы, непосредственно в открытом космическом пространстве, в скафандрах».

Как сообщают разработчики, максимальная скорость корабля при снижении не превысит 1 километр в секунду, поэтому тепловые нагрузки, ощущаемые участниками полёта, будут незначительными.

Предполагается, что в ходе полёта корабль будет находиться в невесомости около трёх минут. В это время пассажиры смогут «плавать» не только над креслами. но и за пределами корабля, прикреплёные к немы с помощью фала.

Кроме того, новая разработка способна серьёзно увеличить высоту прыжков с парашютом — почти до 100 километров.

Согласно схеме полёта, перед стартом члены экипажа в скафандрах зайут места в катапультных креслах. С помощью маршевого двигателя корабль поднимется на высоту до 40-50 километров, после чего произойдёт баллистический полёт до высоты 100 километров, где корабль выпустит и начнёт торможение и спуск.

Ранее сообщалось, что суборбитальный корабль New Shepard компании Blue Origin совершил второй пилотируемый полёт. На высоту 107 км полетел 90-летний актёр Уильям Шетнер, исполнивший роль капитана Кирка из сериала «Звёздный путь».