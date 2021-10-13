Корабль New Shepard вывел в космос капитана Кирка

Суборбитальный корабль New Shepard компании Blue Origin совершил второй пилотируемый полёт. На высоту 107 км полетел 90-летний актёр Уильям Шетнер, исполнивший роль капитана Кирка из сериала «Звёздный путь». Трансляция полёта велась на сайте компании, принадлежащей миллиардеру Джеффу Безосу.

Шетнер стал самым пожилым человеком в космосе и вторым актёром после Юлии Пересильд, побывавшим в космическом пространстве.

Пуск ракеты-носителя был осуществлен в 09:50 по местному времени (17:50 мск) с космодрома в районе американского города Ван-Хорн (штат Техас). Спустя несколько минут корабль приземлился при помощи парашютов.

Всего в космос отправились четыре пассажира: актер Уильям Шетнер, вице-президент New Shepard Operations Одри Пауэрс, а также предприниматели Глен де Фрис и доктор Крис Бошуизен.

Как отмечается, Blue Origin планирует осуществить ещё один полёт с экипажем в этом году, ещё несколько рейсов с экипажем запланированы на 2022 год.

Ранее сообщалось, что основатель компании Amazon и её бывший руководитель, самый богатый человек в мире Джефф Безос 20 июля слетал в космос на корабле New Shepard, который построила его компания Blue Origin. Безос ждал полёта более двух десятилетий — он создал Blue Origin ещё в 2000 году. После приземления миллиардер сказал, что это лучший день в его жизни. Чуть больше недели назад к границе космоса слетал основатель Virgin Galactic Ричард Брэнсон. Но Безос взлетел выше Брэнсона.