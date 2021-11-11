В Роскосмосе предложили установить на МКС систему слежения за метеорами

На борту МКС предложили установить систему слежения за летящими к Земле метеорами. С такой идеей выступили во входящей в Роскосмос РКК «Энергия», пишет РИА Новости. Как отметили в корпорации, если предложение удастся реализовать, то это станет первым в мире проектом по изучению метеоров из космоса.

По данным специалиста «Энергии», сейчас большая часть метеоров исследуется с Земли. При этом многие из них не могут быть изучены из-за атмосферных явлений или раннего сгорания. Решить эту проблему способна аппаратура космического базирования, которую можно было бы закрепить на иллюминаторе МКС.

Такая камера наблюдения будет фиксировать появление метеора, наводить и включать спектрометр, который будет изучать их химический состав по спектру излучения.

Ранее сообщалось, что поддержание работоспособности российского сегмента Международной космической станции в последние годы проходит с проблемами. Они появились после введения санкций против Москвы на поставку комплектующих для космической техники, а также из-за производства некоторых компонентов на Украине.

Кроме того, возник дефицит запчастей, увеличились затраты и продолжительность их изготовления, усложнился процесс ремонта оборудования в космосе.