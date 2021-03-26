В РФ создадут потомка робота «Фёдора» для работы в открытом космосе

Российские специалисты приступили к работе по созданию первого отечественного человекоподобного робота для выполнения задач в открытом космосе.
По данным Роскосмоса, созданием андроида занимаются создатели робота «Фёдора» — НПО «Андроидная техника».
Работы проводятся в рамках целевой работы «Теледроид» долгосрочной программы целевых работ на Международной космической станции, — рассказали в госкорпорации.
В отличие от «Фёдора», новому андроиду не сделают ноги — только торс. Предполагается, что он будет перемещаться между модулями МКС на манипуляторе. Ряд типовых операций он сможет выполнять самостоятельно, однако в основном будет работать в режиме аватара, копируя действия оператора в спецкостюме. Представить разработку планируется к 2025 году.
Целевая работа «Теледроид» в первую очередь направлена на отработку технологий (в том числе искусственного интеллекта) космической робототехники, необходимой для дальнейшего освоения космоса и планет, — добавили в Роскосмосе в комментарии для РИА Новости.
Как писал NEWS.ru, генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин считает чушью появившуюся информацию о том, что трещина в российском модуле Международной космической станции появилась из-за робота «Фёдора».