В РФ создадут потомка робота «Фёдора» для работы в открытом космосе

https://static.news.ru/photo/00bea4a8-8ecd-11eb-b6d9-96000091f725_660.jpg Фото: FEDOR37516789/twitter.com

Российские специалисты приступили к работе по созданию первого отечественного человекоподобного робота для выполнения задач в открытом космосе.

По данным Роскосмоса, созданием андроида занимаются создатели робота «Фёдора» — НПО «Андроидная техника».

Работы проводятся в рамках целевой работы «Теледроид» долгосрочной программы целевых работ на Международной космической станции, — рассказали в госкорпорации.

В отличие от «Фёдора», новому андроиду не сделают ноги — только торс. Предполагается, что он будет перемещаться между модулями МКС на манипуляторе. Ряд типовых операций он сможет выполнять самостоятельно, однако в основном будет работать в режиме аватара, копируя действия оператора в спецкостюме. Представить разработку планируется к 2025 году.

Целевая работа «Теледроид» в первую очередь направлена на отработку технологий (в том числе искусственного интеллекта) космической робототехники, необходимой для дальнейшего освоения космоса и планет, — добавили в Роскосмосе в комментарии для РИА Новости.

Как писал NEWS.ru, генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин считает чушью появившуюся информацию о том, что трещина в российском модуле Международной космической станции появилась из-за робота «Фёдора».