Рогозин назвал чушью версию о причастности робота «Фёдора» к трещине на МКС

https://static.news.ru/photo/ca3e02a6-4b84-11eb-834e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Михаил Воскресенский/РИА Новости

Генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин считает чушью появившуюся информацию о том, что трещина в российском модуле Международной космической станции появилась из-за робота «Фёдора».

Какая-то чушь. Бедный «Фёдор». В чём его только не обвиняли, — заявил руководитель корпорации в эфире телеканала «Россия 24».

Он также отметил, что на МКС действительно были обнаружены определённые воздействия на оболочку в некоторых местах.

Это может быть либо воздействие микрометеоритов, они мельчайшие, то есть щель или дырочка, которую вы даже не заметите <...>, это технологические какие-то повреждения, которые, безусловно, бывают, — отметил он.

Между тем исполнительный директор НПО «Андроидная техника» (разработчик «Фёдора»), кандидат технических наук Евгений Дудоров прокомментировал версию о том, что робот может быть причастен к появлению трещины на МКС. Он назвал это абсурдом и добавил, что вариант, что робот «не пролазил», исключён полностью.

Как отметил Дудоров, перед проведением эксперимента на МКС все его этапы были отработаны на Земле десятки раз. Для проведения работ космонавтам нужно было переместить «Фёдора» через два переходных люка: один диаметром 600 мм, второй — 800 мм. Максимальная ширина робота по плечам же составляет 550 мм.

Ранее член Северо-Западной организации Федерации космонавтики России Александр Хохлов предположил, что причиной трещины, через которую происходила утечка воздуха в российском модуле МКС «Звезда», мог стать робот «Фёдор».

Утечка воздуха на МКС обнаружилась в сентябре 2019 года. Позднее было установлено, что её причиной является трещина в промежуточной камере модуля «Звезда» длиной 4,5 сантиметра. Её заделали временно, а окончательно устранить проблему планируется в феврале 2021 года, писал NEWS.ru.