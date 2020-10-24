Роскосмос провёл стендовые испытания двигателей «Ангары»

https://static.news.ru/photo/0f857018-15ef-11eb-9cf3-fa163e074e61_660.jpg Фото: roscosmos.ru

Госкорпорация «Роскосмос» провела огневые стендовые испытания второй ступени ракеты-носителя лёгкого класса «Ангара-1.2».

Они являются одним из заключительных этапов наземной отработки двигателей. Специалисты КБ «Салют» ГКНПЦ имени М. В. Хруничева, НИЦ РКП и КБ химавтоматики (предприятия, входящие в корпорацию) провели комплексную проверку всех систем второй ступени и объективность заложенных конструкторско-технологических решений, сообщается на сайте компании.

В Роскосмосе добавили, что положительные результаты стендовой отработки позволят принять решение о допуске ракеты к дальнейшим лётно-конструкторским испытаниям.

Первый испытательный запуск лёгкой «Ангары» с космодрома Плесецк был в июле 2014 года. Второй планируется провести в 2021 году.

Ранее NEWS.ru писал, что в Роскосмосе спрогнозировали полёт корабля «Орёл» на ракете «Ангара» к Луне на 2027 год. До этого предполагалось, что такой полёт состоится не ранее 2028 года.