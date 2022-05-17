Роскосмос примет решение по новой станции на смену МКС к 2024 году

Фото World History Archive/Global Look Press

Роскосмос примет решение по новой орбитальной станции, которая заменит МКС, ближе к 2024 году. Об этом сообщил в интервью «Известиям» исполнительный директор корпорации по пилотируемым космическим программам Сергей Крикалев.

Состояние МКС позволяет использовать её до 2024 года, на данный момент идёт обсуждение вариантов её эксплуатации.

Международная космическая станция создавалась с гарантированным сроком службы 15 лет. Он истек в 2013 году. Сейчас идет эксплуатация станции по состоянию, её срок службы не раз продлевался. В 2020 году он был продлён до 2024-го, — пояснил Крикалев.

Представитель Роскосмоса отметил, что у МКС есть запас прочности. А гарантийный срок работы данного механизма отличается от максимального предельного срока эксплуатации. Так, станция «Мир» при гарантии пять лет пролетала 15.

Крикалев добавил, что пока непонятно, какой будет новая станция. В частности, сейчас обсуждается, будет ли построен совершенно новый механизм или он будет пристраиваться к старой, а потом её отстыкуют.

Сейчас наши американские партнёры предлагают возможность стыковки, в том числе коммерческих модулей, и использование их как тестовой платформы для испытаний: если всё пойдет нормально, значит, модуль сможет либо работать в составе станции, либо отстыковываться, — отметил исполнительный директор.

Ранее глава госкорпорации Дмитрий Рогозин заявил, что Роскосмос принял решение по дате окончания деятельности России на Международной космической станции. Он подчеркнул, что компания не обязана публично называть эту дату.