https://static.news.ru/photo/bd2a369c-289a-11ea-9d70-fa163e074e61_660.jpg Фото: roscosmos.ru

В Роскосмосе сообщили, что специалисты российского Центра управления полётами (ЦУП) провели за сутки две коррекции орбиты Международной космической станции (МКС). Целью работы являлось формирование баллистических условий для посадки корабля «Союз МС-13».

27 декабря 2019 года были проведены две плановые коррекции её орбиты, — говорится на сайте госкорпорации.

Они использовали двигатели грузового корабля «Прогресс МС-13» для выполнения этих операций. После двух манёвров минимальная высота над поверхностью Земли составила 415,9 км.

Как писал NEWS.ru ранее, госкорпорация «Роскосмос» за весь 2019 год провела все космические пуски успешно и без происшествий, что случилось впервые с 2009 года. С космодромов Байконур и Восточный за уходящий год было запущено в общей сложности 14 ракет.