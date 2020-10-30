Роскосмос назвал преждевременными выводы о появлении трещины на МКС

https://static.news.ru/photo/36450730-1ab4-11eb-bbe5-fa163e074e61_660.jpg Фото: Roscosmos/Global Look Press

Эксперты продолжают исследовать трещину, возникшую в российском модуле Международной космической станции (МКС) «Звезда», так что делать выводы о её появлении, в том числе и из-за внешнего удара, сейчас ещё рано. Об этом сообщили в пресс-службе Роскосмоса.

Сейчас специалисты рассматривают различные версии происхождения трещины, поэтому делать выводы о причинах преждевременно, в том числе о внешнем воздействии на модуль, — пояснили в госкорпорации ТАСС.

Как рассказали в Роскосмосе, сейчас специалисты Главной оперативной группы управления российского сегмента МКС и экипаж станции продолжают исследовать повреждение в модуле «Звезда».

Люк в промежуточную камеру модуля «Звезда», где зафиксирована потеря воздуха, космонавты закрыли в ночь на 24 октября. Так они проводят контроль давления. Люк в промежуточную камеру модуля «Звезда», где зафиксирована потеря воздуха, космонавты закрыли в ночь на 24 октября. Так они проводят контроль давления. Утечку заметили ещё год назад и для того, чтобы обнаружить причину космонавты закрыли все люки в модулях МКС с целью проверки их герметичности и четыре дня находились в российском модуле. При этом место утечки тогда так и не нашли.

Проблему помог обнаружить чайный пакетик. Они наблюдали за его движением в условиях невесомости, чтобы определить, куда движется воздух. После того как они установили заплатку на трещину на МКС, давление внутри станции всё равно продолжает падать, однако темп утечки воздуха снизился.

Как писал NEWS.ru, ранее глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин заявил, что не хочет, чтобы Россия следовала по американскому пути освоения космоса и повторяла проекты США.