Рогозин рассказал, что высадка космонавтов на Луну ещё под вопросом

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Американская компания SpaceX запустила с космодрома на мысе Канаверал (штат Флорида) ракету-носитель Falcon 9 с 57 спутниками Starlink. Пуск состоялся в 01:12 (08:12 мск).

Также вместе со спутниками Starlink на орбиту выводятся на контрактной основе два спутника компании BlackSky, запуск которых неоднократно откладывался. Первая ступень ракеты-носителя была посажена на платформу Of Course I Still...