Рогозин рассказал, что высадка космонавтов на Луну ещё под вопросом

https://static.news.ru/photo/c86173ee-d88b-11ea-89c0-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин сообщил, что выделение финансирования на создание комплекса для высадки космонавтов на Луну ещё не подтверждено. В настоящее время ведутся только дискуссии с Министерством финансов РФ по этому поводу. Кроме того, не решён вопрос о включении разработки посадочного модуля в космическую программу России до 2030 года.

Сейчас у нас идут споры с Минфином, включать ли в программу разработку посадочного модуля или нет. У меня есть подозрения, что если его сейчас не вписать в программу, то его не будет вообще. В этом случае высадиться на Луну мы не сможем, — сообщил РИА Новости Рогозин.

Он подчеркнул, что госкорпорация будет защищать проект лунного посадочного модуля, иначе лунную программу РФ нельзя считать полноценной. По его словам, последнее слово в этом вопросе будет за российским президентом.

Рогозин напомнил, что сейчас разрабатывается сверхтяжёлая ракета, создаётся космический корабль «Орёл» для полёта на Луну, однако работы по взлётно-посадочному комплексу для высадки туда космонавтов не ведутся. Ранее планировалось, что первый российский космонавт высадится на естественном спутнике Земли в 2030 году.

Как писал NEWS.ru, предприятия Роскосмоса приступили к работе над методиками посадки космического корабля на астероид. Рогозин отметил, что такая технология может появиться уже к 2030 году. Основной сложностью при осуществлении такой посадки может стать необходимость каким-то образом зацепиться за астероид. О каком именно астероиде может идти речь, он не уточнил.