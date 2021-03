Рогозин опубликовал снимки Земли с трёх разных спутников

https://static.news.ru/photo/6cda0c54-8e46-11eb-8667-96000091f725_660.jpg Фото: roscosmos.ru

Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин опубликовал в социальной сети Twitter фото Земли, сделанные в 15:30 мск 26 марта сразу тремя спутниками — «Арктикой-М» и двумя «Электро-Л».

Первый находится на орбите с максимальной высотой в 40 тысяч км, остальные — 36 тысяч километров. Сейчас орбитальная группировка РФ состоит из шести метеозондов: трёх «Метеоров-М», двух «Электро-Л» и одной «Арктики-М».

Накануне гидрометеорологический спутник «Арктика-М № 1» записал движение облаков по поверхности Земли. Видеозапись также опубликовал Дмитрий Рогозин. Он отметил, что опубликованная запись после съёмки спутником никак не обрабатывалась. По словам руководителя космической госкорпорации, синоптики довольны получившейся записью. До этого чиновник поделился со своими подписчиками в соцсетях видеороликом транспортировки ракеты-носителя «Союз-2» на космодром Восточный в Приморье.

Ранее NEWS.ru сообщал, что один из российских спутников сделал с орбиты снимок Суэцкого канала, заблокированного контейнеровозом Ever Given. Фото опубликовал глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин в своём Telegram-канале. Контейнеровоз Ever Given, являющийся одним из самых крупных судов в мире (длина 400 м, ширина 59 м), заблокировал Суэцкий канал 23 марта. По причине сильного порыва ветра он отклонился от курса и сел на мель.