Российский спутник сфотографировал заблокированный Суэцкий канал

https://static.news.ru/photo/1d638d26-8d6f-11eb-9c44-96000091f725_660.jpg Фото: Suez Canal Authority

Один из российских спутников сделал с орбиты снимок Суэцкого канала, заблокированного контейнеровозом Ever Given. Фото опубликовал глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин в своём Telegram-канале.

Снимок сделан спутником «Канопус В» орбитальной группировки Роскосмоса, — уточнил он.

t.me/rogozin_do

Контейнеровоз Ever Given, являющийся одним из самых крупных судов в мире (длина 400 м, ширина 59 м), заблокировал Суэцкий канал 23 марта. По причине сильного порыва ветра он отклонился от курса и сел на мель. Судно застряло примерно в шести километрах к северу от южного устья канала неподалёку от города Суэц. В результате образовалась пробка из более чем ста судов, которая растянулась почти до Индии.

В настоящее время судоходство по одному из самых загруженных торговых путей в мире полностью остановлено. Проводится операция по снятию контейнеровоза с мели.

Как писал NEWS.ru, перед тем как застрять в Суэцком канале, Ever Given совершил ряд странных манёвров в Красном море. Траектория маршрута судна сложилась в рисунок, напоминающий фаллос.