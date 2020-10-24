Ракету «Союз-2.1б» со спутником «Глонасс» запустили с космодрома Плесецк

https://static.news.ru/photo/e75543e0-16ff-11eb-9996-fa163e074e61_660.jpg Фото: Roscosmos/via Globallookpress.com

Ракета «Союз-2.1б» с навигационным спутником «Глонасс-К» была запущена на орбиту с космодрома Плесецк. Пуск произошёл в 22:08 (мск) с установки четвёртой площадки 43 испытательного космодрома Минобороны в Архангельской области.

Запуск был произведён успешно, сообщает ТАСС. Это уже пятый запуск ракеты «Союз-2». Предыдущий был совершён 28 сентября.

Россия планирует запустить к Международной космической станции два новых модуля в апреле и сентябре 2021 года. Первый запуск должен состояться 20 апреля, второй — 14 сентября. Это будут первые запуски новых модулей к МКС за последние 11 лет.

Ранее NEWS.ru сообщал, что три спутника связи «Гонец-М», а также 19 малых аппаратов, которые стартовали на ракете «Союз-2.1б» с космодрома Плесецк, были выведены на орбиту. Пуск ракеты с космодрома Плесецк был осуществлён в Архангельской области. «Фрегат» отделился от «Союза» через 10 минут после старта.