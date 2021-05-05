Прототип корабля Starship для полётов на Марс успешно приземлился

https://static.news.ru/photo/e2c6f1f4-adf7-11eb-95b0-96000091f725_660.jpg Фото: SpaceX/Global Look Press

Американская компания SpaceX вертикально посадила прототип предназначенного для полётов на Марс космического корабля Starship на лётных испытаниях. Трансляция запуска велась на YouTube.

Прототип с носовым обтекателем и стабилизаторами за несколько минут поднялся на высоту около 10 км. Затем он плавно сел на площадку, расположенную рядом со стартовым комплексом.

Прототип Starship во время предыдущего испытания 30 марта разбился при посадке. В начале марта он также приземлился, но взорвался через несколько минут после этого.

Космический корабль многоразового использования компании SpaceX рассчитан на 100 человек. Его первый испытательный полёт на околоземной орбите пока запланирован на 2021 год.

Ранее стало известно, что контракт NASA на доставку астронавтов на поверхность Луны выиграла компания Илона Маска SpaceX. В настоящий момент она выполняет по контракту с NASA пилотируемые полёты на МКС и строит многоразовый корабль Starship, предназначенный для полётов за пределы земной орбиты.