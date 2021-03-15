Оператор анонсировал пуск ракеты «Рокот-М» без украинских систем

Запуски российской ракеты «Рокот-М», но уже без украинских комплектующих, возобновятся во второй половине 2022 года. Об этом сообщили представители пресс-службы компании Eurockot Launch Services GmbH.
Ракета-носитель была создана по конверсионной технологии на базе снимаемых с вооружения межконтинентальных баллистических ракет РС-18. Ранее систему управления для разгонника производило предприятие «Хартроном», базирующееся на территории Харькова.
Сами носители производятся московским Центром Хруничева, директор которого Алексей Варочко в прошлом году заявил, что в будущем планируется запуск «Рокот-М», но уже без украинских комплектующих. Как
Стартовая масса «Рокот-М» — 100 тонн. Ракета может выводить на низкую околоземную орбиту полезную нагрузку до двух тонн.
Как ранее передавал NEWS.ru, Роскосмос опубликовал фотографии нового дизайна ракет «Союз», цветовую гамму которых изменили.