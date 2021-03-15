Оператор анонсировал пуск ракеты «Рокот-М» без украинских систем

https://static.news.ru/photo/1820f244-8627-11eb-8f7d-96000091f725_660.jpg Фото: roscosmos.ru

Запуски российской ракеты «Рокот-М», но уже без украинских комплектующих, возобновятся во второй половине 2022 года. Об этом сообщили представители пресс-службы компании Eurockot Launch Services GmbH.

Ракета-носитель была создана по конверсионной технологии на базе снимаемых с вооружения межконтинентальных баллистических ракет РС-18. Ранее систему управления для разгонника производило предприятие «Хартроном», базирующееся на территории Харькова.

Сами носители производятся московским Центром Хруничева, директор которого Алексей Варочко в прошлом году заявил, что в будущем планируется запуск «Рокот-М», но уже без украинских комплектующих. Как сообщили на сайте компании Eurockot Launch Services GmbH, возобновление запусков запланировано на вторую половину 2022 года. Фирма уже принимает заказы на пусковые услуги.

Стартовая масса «Рокот-М» — 100 тонн. Ракета может выводить на низкую околоземную орбиту полезную нагрузку до двух тонн.

Как ранее передавал NEWS.ru, Роскосмос опубликовал фотографии нового дизайна ракет «Союз», цветовую гамму которых изменили.