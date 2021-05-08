Обломки китайской ракеты-носителя утонули в Индийском океане

https://static.news.ru/photo/5071b660-b07f-11eb-92ff-96000091f725_660.jpgФото: Yang Guanyu/XinHua/Global Look Press
Отработавшая ступень ракеты-носителя «Чанчжэн-5Б», которая вывела на орбиту модуль китайской станции, вошла в атмосферу Земли. Большая часть её сгорела, а обломки упали в акватории Индийского океана, сообщает ТАСС.
Девятого мая в 10.24 (5.24 мск) обломки ракеты-носителя «Чанчжэн-5Б» вновь вошли в атмосферу Земли, место падения обломков в акватории в точке с координатами 72,47 градуса восточной долготы и 2,65 градуса серверной широты, — цитирует агентство пресс-службу программы пилотируемых полётов.
С помощью «Чанчжэн-5Б» 29 апреля в космос был выведен базовый модуль «Тяньхэ» китайской орбитальной пилотируемой станции «Тяньгун».
Ранее стало известно, что основной модуль будущей станции имеет в длину 16,6 метра, а максимальный диаметр — 4,2 метра. На сегодняшний день это самый крупный из созданных в Китае космических аппаратов. В этом модуле планируется расположить центр контроля и управления, а также основное жилое пространство для экипажа.