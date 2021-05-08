Обломки китайской ракеты-носителя утонули в Индийском океане

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Космонавты, находящиеся в данный момент на орбите, поздравили землян с 76-й годовщиной Победы. Пётр Дубров, Олег Новицкий, Марк Ванде Хай пожелали жителям планеты мирного неба, здоровья, благополучия и радости, говорится в сообщении на сайте Роскосмоса.

Дорогие друзья, сегодня, 9 мая 2021 года, мы — Олег Новицкий, Петр Дубров, Марк Ванде Хай — с борта Международной космической станции шлём всем жителям планеты Земля праздничный привет по...