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Космос

Обломки китайской ракеты-носителя утонули в Индийском океане

07:26, 09 мая 2021
Фото: Yang Guanyu/XinHua/Global Look Press

Отработавшая ступень ракеты-носителя «Чанчжэн-5Б», которая вывела на орбиту модуль китайской станции, вошла в атмосферу Земли. Большая часть её сгорела, а обломки упали в акватории Индийского океана, сообщает ТАСС.

Девятого мая в 10.24 (5.24 мск) обломки ракеты-носителя «Чанчжэн-5Б» вновь вошли в атмосферу Земли, место падения обломков в акватории в точке с координатами 72,47 градуса восточной долготы и 2,65 градуса серверной широты, — цитирует агентство пресс-службу программы пилотируемых полётов.

С помощью «Чанчжэн-5Б» 29 апреля в космос был выведен базовый модуль «Тяньхэ» китайской орбитальной пилотируемой станции «Тяньгун».

Ранее стало известно, что основной модуль будущей станции имеет в длину 16,6 метра, а максимальный диаметр — 4,2 метра. На сегодняшний день это самый крупный из созданных в Китае космических аппаратов. В этом модуле планируется расположить центр контроля и управления, а также основное жилое пространство для экипажа.

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