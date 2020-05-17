Ни один из сотрудников космодрома Восточный не заболел COVID-19

https://static.news.ru/photo/0db938f0-9836-11ea-9d0e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

В городе Циолковский только один человек заболел коронавирусом, но он не сотрудник космодрома Восточный. Об этом сообщили в пресс-службе «Роскосмоса».

Глава города Сергей Левицкий накануне сообщил, что в Циолковском подтверждён первый случай коронавирусной инфекции.

Сейчас среди сотрудников космического центра Восточный не зарегистрировано ни одного случая заболевания COVID-19, — цитирует сообщение «Роскосмоса» РИА Новости.

К 17 мая в мире коронавирусом заражены более 4,6 млн человек, жертвами заболевания стали более 311 тысяч, более 1,6 млн выздоровели. В России к этому дню подтверждены 281 752 случая коронавирусной инфекции. За сутки число заболевших увеличилось на 9709. Выздоровели 67 373. Жертвами COVID-19 стал 2631 пациент.

В Москве подтверждены 142 824 случая. За сутки заразились ещё 3855 жителей столицы, 27 490 выздоровели. Не смогли справиться с болезнью 1503 пациента. При этом 71 человек скончался за последние 24 часа.

Как писал NEWS.ru, ранее на космодроме Восточный усилили меры по профилактике COVID-19.