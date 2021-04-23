На б/у в космос: SpaceX отправила использованные ракету и корабль к МКС

Компания SpaceX 23 апреля осуществила запуск многоразового пилотируемого космического корабля Crew Dragon-2 на ускорителе Falcon 9 к МКС.

Впервые в истории с МСК состыкуются корабль и ракета-носитель, которые уже использовались. Примечательно, что во время предыдущего запуска Falcon 9 доставил на станцию экипаж другого космического корабля компании Илона Маска — Crew Dragon-1, с экипажем которого на МКС встретятся нынешние астронавты.

Команда Crew Dragon-2 состоит из четырёх человек от трёх космических агентств — командир экипажа Меган Макартур и пилот Шейн Кимбро (оба NASA), Томас Песке (Европейское космическое агентство) и Акихико Хосидэ (Японское агентство). Ожидается, что стыковка с Международной космической станцией пройдёт 24 апреля. Домой экипаж вернётся не ранее 31 октября.

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