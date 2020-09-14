Лётчик-космонавт оценил «перехват» сигнала с секретного объекта на орбите

https://static.news.ru/photo/3ba07ab0-f689-11ea-916b-fa163e074e61_660.jpg Павел Виноградов Фото: spaceflight.nasa.gov

Лётчик-космонавт Павел Виноградов прокомментировал новость о том, что радиолюбителю из России удалось засечь передачу данных с секретного объекта, который был оставлен на орбите китайским космическим кораблём.

Ранее Дмитрий Пашков заявил, что целенаправленно вёл поиск сигналов с этого аппарата. Спустя неделю его система «во время обработки 4 Тб данных выдала уведомление об обнаружении двух неопознанных сигналов, исходящих от выпущенного объекта на двух разных орбитах пролёта».

Я думаю, что такие спутники работают на частотах, недоступных радиолюбителям. Как он определил, что это китайский спутник? — поинтересовался эксперт, добавив, что перехватить сигнал с секретного спутника невозможно.

Он подчеркнул, что любительская радиоаппаратура способна перехватывать лишь телефонные сигналы или радиостанции. По его словам, мужчина, скорее всего, просто решил таким способом заявить о себе, сообщает телеканал «Звезда».

Как писал NEWS.ru, 4 сентября Китай запустил ракету-носитель «Чанчжэн-2F» с многоразовым испытательным космическим кораблём. 6 сентября аппарат благополучно приземлился на Землю. После этого военные США заявили об обнаружении на орбите с минимальной высотой 332 километра и максимальной 348 километров неизвестного объекта, который обозначили номером 46395 (2020-063G).