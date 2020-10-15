Космонавты обнаружили место утечки кислорода на МКС с помощью пакетика чая

Участники экспедиции на МКС обнаружили утечку воздуха в российском сегменте космической станции при помощи чайного пакетика.
Мы думаем, мы действительно идентифицировали вероятное место утечки. Мы распределили пакетик чая перед закрытием переходной камеры, — приводит ТАСС выдержку из переговоров космонавтов на орбите.
Они наблюдают за движением пакетика в условиях невесомости, чтобы определить, куда движется воздух.
Мы думаем, что фактически определили возможное место утечки, — отметил россиянин Анатолий Иванишин.
Отмечается, что экипаж МКС планирует заклеить пробоину скотчем.
На данный момент на борту Международной космический станции находятся шесть человек — четверо российских космонавтов и двое американцев.
NEWS.ru писал о том, что российский космический корабль «Союз МС-17», накануне доставивший на МКС россиян Сергея Рыжикова и Сергея Кудь-Сверчкова, а также астронавта NASA Кэтлин Рубинс, поставил рекорд по времени полёта до станции.