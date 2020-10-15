Космонавты обнаружили место утечки кислорода на МКС с помощью пакетика чая

https://static.news.ru/photo/7850686a-0ecd-11eb-bf73-fa163e074e61_660.jpg Фото: Роскосмос/facebook.com

Участники экспедиции на МКС обнаружили утечку воздуха в российском сегменте космической станции при помощи чайного пакетика.

Мы думаем, мы действительно идентифицировали вероятное место утечки. Мы распределили пакетик чая перед закрытием переходной камеры, — приводит ТАСС выдержку из переговоров космонавтов на орбите.

Они наблюдают за движением пакетика в условиях невесомости, чтобы определить, куда движется воздух.

Мы думаем, что фактически определили возможное место утечки, — отметил россиянин Анатолий Иванишин.

Отмечается, что экипаж МКС планирует заклеить пробоину скотчем.

На данный момент на борту Международной космический станции находятся шесть человек — четверо российских космонавтов и двое американцев.

NEWS.ru писал о том, что российский космический корабль «Союз МС-17», накануне доставивший на МКС россиян Сергея Рыжикова и Сергея Кудь-Сверчкова, а также астронавта NASA Кэтлин Рубинс, поставил рекорд по времени полёта до станции.