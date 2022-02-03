Илон Маск рассказал, сколько средств потребуется на колонизацию Марса

Колонизировать Марс сейчас не получится, потому что это крайне дорого. По мнению генерального директора SpaceX Илона Маска, на это потребуется около $1 трлн, пишет Live 24.

Генеральный директор SpaceX пояснил, что разового полёта на Марс недостаточно — необходимо доставить туда средства коммуникации, медицинское оборудование и многое другое. Он добавил, что в качестве одного из решений он бы предпринял создание автаркических городов-колоний с подземными гидропонными фермами, которые будут работать на солнечной энергии, — сообщает издание.

Он считает, что колонизация Марса необходима, так как рано или поздно на Земле может произойти какая-либо катастрофа и человечество окажется под угрозой вымирания, если останется на родной планете. По данным СМИ, сейчас SpaceX работает над оптимизацией процесса по заселению Марса. Первую ракету туда планируют отправить через 5–10 лет.

Ранее Китай представил в ООН документ, в котором рассказал об угрозе для орбитальной станции Tiangong со стороны глобальной спутниковой системы высокоскоростного широкополосного доступа в Интернет Starlink. Пресс-секретарь Министерства иностранных дел КНР Чжао Лицзянь призвал США действовать в космосе ответственно.