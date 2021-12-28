Китай пожаловался на спутники SpaceX в ООН

Китай представил в ООН документ, в котором рассказал об угрозе для орбитальной станция Tiangong со стороны глобальной спутниковой системы высокоскоростного широкополосного доступа в Интернет Starlink. Пресс-секретарь Министерства иностранных дел КНР Чжао Лицзянь призвал США действовать в космосе ответственно, сообщает Reuters.

В заявлении утверждается, что 1 июля и 21 октября китайская орбитальная станция Tiangong («Тяньгун») якобы уклонялась от возможного столкновения с космическими аппаратами компании SpaceX американского бизнесмена Илона Маска.

Первую группу спутников глобального сетевого проекта Starlink запустили в мае 2019 года. В рамках этой инициативы предполагается предоставление услуг связи для жителей слабонаселённых территорий с низким уровнем покрытия сетевой инфраструктурой. По оценке SpaceX, для реализации проекта необходимо запустить 11 тысяч спутников. Стоимость проекта оценивается примерно в $10 млрд.

Генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин заявил, что спутники компании Илона Маска SpaceX Starlink в будущем могут использоваться в военных целях, в том числе для управления крылатыми ракетами, спецназом и агентурной сетью. По его словам, спутники будут способны раздавать Интернет с «контентом сугубо политическим и, скорее всего, антироссийским».