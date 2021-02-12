Грузовой корабль «Прогресс МС-16» стартовал с Байконура

https://static.news.ru/photo/5e9b0b2c-6f54-11eb-a5e0-96000091f725_660.jpg Фото: Global Look Press

Утром 15 февраля на Байконуре была успешно запущена ракета «Союз-2.1а» с транспортным кораблём «Прогресс МС-16», который должен доставить груз на Международную космическую станцию.

Данный запуск стал первым для России в 2021 году. Ракета стартовала с площадки № 31 космодрома Байконур. «Прогресс МС-16» отделился от третьей ступени ракеты и взял курс в сторону МКС, трансляция запуска доступна на сайте Роскосмоса.

Корабль будет выходить на траекторию для стыковки с модулем «Пирс» российского сегмента МКС в течение двух суток, его стыковка ожидается 17 февраля около 09:20 по московскому времени. В общей сложности «Прогресс» доставит на станцию 600 кг топлива дозаправки, 420 л питьевой воды системы и 40,5 кг сжатых газов с дополнительными запасами азота.

Кроме того, космонавты получат 1400 кг различного оборудования и материалов, одежду, питание и свежие продукты.

Ранее NEWS.ru писал, что на МКС 20 февраля будет отправлен суперкомпьютер SBC-2, созданный специалистами компании Hewlett-Packard и инженерами NASA. Вычислительную машину доставит в космос космический корабль NG-15.