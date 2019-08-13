https://static.news.ru/photo/b9455554-bde5-11e9-b300-fa163e074e61_660.jpg Фото: Boris Roessler/dpa/Global Look Press

Астрономы обнаружили неопознанный объект, который на протяжении 12 часов находился на орбите кометы Чурюмова-Герасименко.

Тело диаметром около четырёх метров зафиксировал космический аппарат Rosetta, сопровождавший комету. Объект поднялся с её поверхности и периодически то приближался, то удалялся от кометы.

Специалисты Европейского космического агентства (ESA) предполагают, что неизвестный объект может относиться к космическому мусору. Однако для более точной характеристики необходимо дальнейшее его изучение, отмечается на сайте организации.

Ранее News.ru писал, что рост количества космического мусора на орбите Земли может снизить поступление солнечного света на планету. Пока, по словам учёных, пока толщина мусорного слоя не представляет значительной величины. Однако ситуация может заметно измениться, особенно с учётом каскадного эффекта Кесслера.