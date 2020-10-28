Журналисты NYT попали под обстрел в азербайджанской Барде

https://static.news.ru/photo/35bb2020-19b9-11eb-ba4e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Hikmet Hajiyev/twitter.com

В азербайджанском городе Барда во время его обстрела армянскими ВС находились журналисты американской газеты The New York Times. Об этом рассказал помощник президента Азербайджана Хикмет Гаджиев.

Группа журналистов New York Times, попавшая под ракетный обстрел Армении, запечатлела агонию расширяющейся грязной войны, — написал в Twitter Гаджиев, процитировав подзаголовок новой статьи от американских журналистов.

In Azerbaijan, a String of Explosions, Screams and Then Blood



Caught in an Armenian rocket attack, a New York Times reporting team captures the agony of an expanding, dirty war. @nytimes https://t.co/3UxYZOxS5y — Hikmet Hajiyev (@HikmetHajiyev) October 29, 2020

Как сообщал NEWS.ru, согласно заявлениям Баку, 28 октября Вооружённые силы Армении обстреляли город Барда на территории Азербайджана недалеко от Нагорного Карабаха из ракетных систем залпового огня «Смерч». Гаджиев заявлял, что жертвами обстрела города Барда стали 20 мирных жителей.

27 сентября в Нагорном Карабахе возобновились открытые боестолкновения. Президент Азербайджана Ильхам Алиев в телевизионном обращении обвинил Ереван в обстреле населённых пунктов и позиций азербайджанской армии на различных направлениях. Он добавил, что провокации Армении в последнее время носили регулярный характер.

Современная стадия конфликта между Арменией и Азербайджаном тянется на протяжении трёх десятилетий. По итогам Карабахской войны 1992–1994 годов под оккупацией находится около 20% азербайджанской территории, контролируемой самопровозглашённой Нагорно-Карабахской Республикой. При этом там на ротационной основе находятся также армянские военные. Ереван не признаёт это официально, но и не скрывает.

Международное сообщество определяет принадлежность этих земель Азербайджану и выступает за дальнейшее продолжение переговорного процесса и против любых попыток решения территориального спора силовым путём.