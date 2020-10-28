Баку обвинил Армению в обстреле города Барда из РСЗО «Смерч»

https://static.news.ru/photo/0bf91e46-1909-11eb-b0f9-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Министерство обороны Азербайджана заявило о том, что вооружённые силы Армении обстреляли город Барда из ракетной системы залпового огня «Смерч».

Вооружённые силы Армении, грубо нарушив режим гуманитарного прекращения огня, подвергли ракетному обстрелу город Барда из РСЗО «Смерч». Есть погибшие и раненые, нанесён ущерб гражданской инфраструктуре, — передаёт РИА Новости сообщение азербайджанского министерства.

Точных данных о числе погибших и раненых в результате обстрела пока нет.

Ранее NEWS.ru сообщал, что по данным Азербайджана в результате обстрелов с начала обострения конфликта в Нагорном Карабахе погибли 69 мирных жителей.

27 сентября в Нагорном Карабахе возобновились открытые боестолкновения. Президент Азербайджана Ильхам Алиев в телевизионном обращении обвинил Ереван в обстреле населённых пунктов и позиций азербайджанской армии на различных направлениях. Он добавил, что провокации Армении в последнее время носили регулярный характер.

Современная стадия конфликта между Арменией и Азербайджаном тянется на протяжении трёх десятилетий. По итогам Карабахской войны 1992–1994 годов под оккупацией находится около 20% азербайджанской территории, контролируемой самопровозглашённой Нагорно-Карабахской Республикой. При этом там на ротационной основе находятся также армянские военные. Ереван не признаёт это официально, но и не скрывает.

Международное сообщество определяет принадлежность этих земель Азербайджану и выступает за дальнейшее продолжение переговорного процесса и против любых попыток решения территориального спора силовым путём.