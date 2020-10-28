Баку сообщил о гибели 20 жителей обстрелянного города Барда

https://static.news.ru/photo/caae3b4e-191f-11eb-9b55-fa163e074e61_660.jpg Фото: Гавриил Григоров/ТАСС

Помощник президента Азербайджана Хикмет Гаджиев заявил, что жертвами обстрела армянскими ВС азербайджанского города Барда стали 20 человек.

Это были ни в чём не повинные мирные люди. ВС Армении использовали кассетные ракеты «Смерч». Мы приглашаем Human Right Watch и Amnesty International посмотреть на место преступления, — приводит слова Гаджиева «Интерфакс».

Ранее Генпрокуратура Азербайджана сообщала о 19 погибших и более 60 раненых. По заявлениям официального Баку, Вооружённые силы Армении 28 октября обстреляли город Барда из ракетной системы залпового огня «Смерч».

27 сентября в Нагорном Карабахе возобновились открытые боестолкновения. Президент Азербайджана Ильхам Алиев в телевизионном обращении обвинил Ереван в обстреле населённых пунктов и позиций азербайджанской армии на различных направлениях. Он добавил, что провокации Армении в последнее время носили регулярный характер.

Современная стадия конфликта между Арменией и Азербайджаном тянется на протяжении трёх десятилетий. По итогам Карабахской войны 1992–1994 годов под оккупацией находится около 20% азербайджанской территории, контролируемой самопровозглашённой Нагорно-Карабахской Республикой. При этом там на ротационной основе находятся также армянские военные. Ереван не признаёт это официально, но и не скрывает.

Международное сообщество определяет принадлежность этих земель Азербайджану и выступает за дальнейшее продолжение переговорного процесса и против любых попыток решения территориального спора силовым путём.

Как писал NEWS.ru, по оценкам азербайджанского президента Ильхама Алиева, с начала обострения конфликта в Нагорном Карабахе в боях погибли около пяти тысяч военнослужащих армянской армии.