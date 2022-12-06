Загорелось здание Академии Госпогранслужбы Азербайджана

Фото: vesti.az

В здании Государственной пограничной службы Азербайджана произошел пожар, сообщили представители Объединения по управлению медицинскими территориальными подразделениями республики. В результате ЧП в больницы с отравлением угарным газом были доставлены 14 человек, передает ТАСС. На месте работают десять бригад врачей скорой помощи.

В результате происшествия по причине отравления дымом в настоящее время госпитализированы 14 человек, — отмечается в сообщении.

В МЧС Азербайджана рассказали, что пожар возник на крыше административного здания. Огонь спасатели ликвидировали в короткие сроки.

Ранее в центре Москвы на Цветном бульваре загорелся ресторан Folk. Было эвакуировано 20 человек. Площадь пожара составила 3 кв. метра. Возгорание было впоследствии локализовано. Сведений о пострадавших не поступало.